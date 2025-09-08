İSTANBUL 27°C / 19°C
8 Eylül 2025 Pazartesi
  • Luis de la Fuente: Bu takımla gurur duyuyorum
Spor

Luis de la Fuente: Bu takımla gurur duyuyorum

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

8 Eylül 2025 Pazartesi 01:21
Luis de la Fuente: Bu takımla gurur duyuyorum
ABONE OL

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye karşısında alınan galibiyetin ardından Teledeporte'ye değerlendirmelerde bulundu.

De la Fuente sözlerine şu şekilde başladı:

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Oyuncularımla, bu takımla ve ülkemizi bu şekilde temsil etmekten gurur duyuyorum. Takım sürekli büyüyor ve gelişiyor, hatta bazen bu gelişime en çok şaşıran ben oluyorum."

"ÇOK FAZLA ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"

Takımına devre arasında fazla bir şey söylemesine gerek kalmadığını ifade eden teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu oyunculara çok fazla şey söylemeye gerek yok, mesajı hemen alıyorlar. Bulgaristan maçında yaptığımız hataları tekrarlamak istemedik. Bu nesil, asla çalışmaktan ve gelişmekten yorulmayan bir futbolcu grubu."

NICO WILLIAMS'IN SAKATLIĞI

Maçta sakatlanan Nico Williams hakkında da konuşan De la Fuente, ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi:

"Üzücü bir durum. Adduktor kasında küçük bir problem hissetti. Şimdi testler yapılacak. Görünüşe göre kas sakatlığı olabilir."

MORATA AÇIKLAMASI

Alvaro Morata'nın kaptanlık pazubandını Rodri'ye vermesi hakkında da yorum yapan teknik adam, şunları söyledi:

"Bu çok cömert bir hareketti. Morata bizim için bir örnek, onun gibi bir kaptana sahip olduğum için gururluyum. Bu kararı kendisi aldı ve bu onu onurlandırıyor."

MERINO'NUN HAT - TRICK'İ

Üç gol atan Mikel Merino'ya özel parantez açan De la Fuente, oyuncusunu överek sözlerini noktaladı:

"Harika oyunculara sahibiz, Merino da bunun bir örneği. Dünya çapında bir orta saha, bazen İspanya'da yeterince takdir edilmiyor ama bana göre pozisyonunun en iyilerinden biri. Hepsi alçakgönüllü, çalışkan insanlar ve gelişmek için sürekli çabalıyorlar."

Popüler Haberler
