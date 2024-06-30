İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis De la Fuente: Herhangi bir hatamız ağır şekilde cezalandırılacak
Spor

Luis De la Fuente: Herhangi bir hatamız ağır şekilde cezalandırılacak

İspanya Teknik Direktörü Luis De la Fuente, EURO 2024'ün son 16 turunda karşılaşacakları Gürcistan'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 00:02 - Güncelleme:
Luis De la Fuente: Herhangi bir hatamız ağır şekilde cezalandırılacak
ABONE OL

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın karşılaşacakları Gürcistan'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turuna geçildi. Turnuvada yarın İspanya ile Gürcistan, Köln Stadı'nda çeyrek finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör De la Fuente, Gürcistan ile elemelerde de karşılaştıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç, elemelerde oynadığımız iki maçtan tamamen farklı olacak. Yarın herhangi bir hata ağır şekilde cezalandırılacak. Dolayısıyla rakibimize büyük saygı duymamız gerekiyor. Onlar Portekiz'i 2-0 yendiler. Bu da çok tehlikeli bir takım olduklarını kanıtlıyor." dedi.

Turnuvada sürpriz sonuçlar alındığını dile getiren İspanyol teknik adam, "Futbolda birçok sürpriz gördük. Futbolun doğası böyle ve benzer durumları görmeye devam edeceğiz. Gürcistan, Portekiz'i mağlup etti. Bu onların herhangi bir rakibi yenme potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Bir oyun 90 dakika, her şey olabilir. Bunun için en iyi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimize karşı maksimum saygı göstermeliyiz. Futbolda birçok şey gördüm ve eminim ki daha birçok sürpriz göreceğim. Futbol sahasında ne olacağını asla bilemezsiniz." diye konuştu.

YAMAL AÇIKLAMASI

Luis de la Fuente'ye Almanya yasalarına göre saat 23.00'ten sonra çalışması yasak olan 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal'ın durumu soruldu.

Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu olan Yamal'ın takıldığı yasayla ilgili soru üzerine 63 yaşındaki teknik adam, "Açıkçası Almanya'daki iş gücü mevzuatını bilmiyordum. Eğer sahadan onu 23.00'te çıkarmamız gerekiyorsa, yapmak zorunda kalırız. Tabii ki şaka yapıyorum. Yamal, futbol oynamak ve işinden keyif almak için burada. Açıkçası başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim için gerçekten önemli değil." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun eğitimine önem verdiklerini aktaran De la Fuente, "Yaşından dolayı Yamal'a özel bir ilgi gösteriyoruz. Onu kadrodaki diğer oyuncular gibi ele alıyoruz ama sadece 16 yaşında olduğu için ona özel bir dikkat göstermemiz gerekiyor. Ancak onun futbol sahasında gösterdiği olgunluk yaşının çok ötesinde. Ona sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da eğitim vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmesine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Luis De la Fuente
  • İspanya Teknik Direktörü
  • Euro 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.