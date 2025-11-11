Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın ameliyatı için şaşkın

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Barcelona forması giyen Lamine Yamal'ın beklenmedik kasık ameliyatı hakkında konuştu.

18 yaşındaki yıldızın, Gürcistan ve Türkiye maçlarında oynamayacağı açıklanmıştı. Ancak federasyon yetkilileri, ameliyatın önceden bildirilmemesi nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

İspanyol basınında yer alan haberde, De la Fuente, "Federasyonun kontrolü dışında gerçekleşen prosedürler var. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Hiçbir güncelleme yoktu, bir anda bu durumla karşılaştık," ifadelerini kullandı.