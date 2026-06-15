Luis de la Fuente: Son vuruşlarda etkisiz kaldık

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, "Yeşil Burun Adaları'nın oyun tarzı nedeniyle zor bir maç olacağını biliyorduk. Yeterince gol fırsatı bulduk ancak son vuruşlarda etkisiz kaldık." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Takım, bir sonraki maçta, maç ritmimizi yakaladığımızda daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.

Luis de la Fuente, "Bizim için hiçbir şey değişmedi, ayaklarımız yere basıyor. Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.