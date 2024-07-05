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Spor

Luis de la Fuente: Yarı final için hazırız

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, EURO 2024 çeyrek finalinde ev sahibi Almanya'yı saf dışı bıraktıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

5 Temmuz 2024 Cuma 23:44 - Güncelleme:
Luis de la Fuente: Yarı final için hazırız
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İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Almanya'yı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Luis de la Fuente yaptığı açıklamada, "Başardıklarımızı takdir edip anın tadını çıkarmalıyız. Tüm oyuncularım yarı final için hazır. Çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Oyuncularım doymak bilmiyor. Böyle futbolcuların teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

"Açıklamalarına devam eden Fuente, "Bir çoğunu yıllardır tanıyorum. En üst seviyede oynamaya alışıklar ve turnuvayı kazanacak şansları var. Tarihi bir gece oldu. Ülkemizi temsil edebildiğim için gururluyum. Ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz., ancak bu takımla çok ileri gidebileceğimize eminim." diye konuştu.

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