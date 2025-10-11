İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Luis de la Fuente'den sitem dolu sözler: Gürcistan dışında her şey konuşuldu

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ile oynanacak maç öncesinde takımını saran söylentilerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 11:59
Luis de la Fuente'den sitem dolu sözler: Gürcistan dışında her şey konuşuldu
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde gündemden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Basın toplantısında konuşan De la Fuente, "Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ediyoruz ama tüm hafta Gürcistan dışında her şey konuşuldu," dedi.

Sakatlıkların kadroyu zorladığını belirten teknik adam, buna rağmen oyuncularına güvendiğini söyledi. Dani Olmo, Dani Carvajal, Rodri Hernandez ve Lamine Yamal gibi isimlerin yokluğuna değinen De la Fuente, "Bu kadro inanılmaz bir olgunluk seviyesine ulaştı," dedi.

Aymeric Laporte ve Ansu Fati'nin performansını öven İspanyol çalıştırıcı, "Laporte dünya standartlarında bir savunmacı, Fati ise geleceğimiz için umut verici bir isim," diye konuştu.

