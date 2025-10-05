İSTANBUL 22°C / 15°C
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Spor

Luis Diaz, Bayern Münih'i zafere taşıdı

Almanya Ligi'nde 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

5 Ekim 2025 Pazar 01:42
Luis Diaz, Bayern Münih'i zafere taşıdı
Almanya Ligi'nde 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sezona 6'da 6 ile başladı.

Bayern Münih'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 1 ve 84. dakikada Luis Diaz ve 27. dakikada Harry Kane kaydetti. Luis Diaz, Kane'in golünde de asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih araya 18 puanla lider girdi. Eintracht Frankfurt 9 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde milli ara sonrası Eintracht Frankfurt, Freiburg'a konuk olacak. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

