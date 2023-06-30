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Spor

Luis Enrique adım adım PSG'ye

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oluyor.

30 Haziran 2023 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Luis Enrique adım adım PSG'ye
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Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oluyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; eski teknik direktörü Galtier ile tazminat ve fesih konusunda anlaşmaya varan PSG, Luis Enrique ile el sıkıştı. Fransız devinin, Luis Enrique'yi kısa süre içerisinde resmen açıklayacağı belirtildi.

BARÇA'DA HER KUPAYI KAZANDI

İspanyol teknik adam, Barcelona hocasıyken Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanya Teknik Direktörlüğü görevinden 2022 Dünya Kupası sonrası ayrılan Luis Enrique, Chelsea ve Tottenham gibi kulüplerden gelen teklifleri geri çevirmişti.

  • Luis Enrique
  • Paris Saint-Germain
  • teknik direktör

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