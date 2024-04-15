Luis Enrique: Barcelona karşısında geri dönüş yapabiliriz

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçtaki 3-2'lik yenilgileri için konuşan İspanyol teknik adam, "İlk maç çok yakın geçti ama sonuç tam olarak hak ettiğimizi yansıtmıyor. 2-3'lük mağlubiyet tabelada geride olduğumuzu söylüyor." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞE İNANIYORUZ"

Yarı final için Barcelona'yı yenebileceklerini söyleyen Enrique, "Barcelona karşısında geri dönüş yapabileceğimize inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Barcelona'ya 3-2 kaybetmişti. İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.