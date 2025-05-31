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Spor

Luis Enrique: Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız

Almanya'nın Münih şehrinde Inter ile mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, basın toplantısında konuştu.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 01:28 - Güncelleme:
Luis Enrique: Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacakları maça ilişkin "Final maçındaki motivasyonum, PSG'ye takımın ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaya çalışmak olacak." dedi.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Luis Enrique, futbolcular Ousmane Dembele ve PSG Kaptanı Marquinhos ile basın toplantısı düzenledi.

55 yaşındaki İspanyol teknik direktör Luis Enrique, "Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız. İtalyan futbolunu biliyoruz. Çok iyi defans yapıyorlar." dedi.

Enrique, "Finale hazırız, takım olarak çok uyumlu bir ekibiz ve yapabileceğimizin en iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finalde ne yaşanacağını tahmin etmenin zor olduğunu anlatan teknik adam, "Oyuncular, tarih yazmak isteyecekler. Olmamız gereken yerdeyiz. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Enrique, "Final maçındaki motivasyonum, PSG'ye takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaya çalışmak olacak." ifadesini kullandı.

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