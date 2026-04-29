Luis Enrique: Daha önce böyle bir tempo görmedim

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique mücadeleyi değerlendirdi.

İspanyol teknik adam, iki takımın da karakterini sahaya yansıttığını belirterek, "Nasıl takımlar olduğumuzu gösterdik. Bu kadar yoğunlukta ve bu kadar kazanma arzusuyla oynanan bir maçı daha önce yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın futbolseverler açısından büyük bir şölen olduğunu vurgulayan Enrique, "Her iki takımın taraftarları da böyle bir gösteriyi izlemekten mutludur. Fiziksel olarak hiç pes etmedik. Daha önce böyle bir tempo görmedim." dedi.

Mücadelede yer alan tüm oyuncuların alkışı hak ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Her iki takımı ve tüm futbolcuları tebrik etmeliyiz." sözleriyle performansları övdü.

Rakibin üç gol geriye düşmesine rağmen risk alarak geri dönmeye çalıştığını söyleyen Enrique, "Üç gol öndeyken rakibiniz çok fazla risk alıyor ve çok yüksek seviyede oynuyor. Zor bir maçtı, rövanşta da aynı şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in sezon boyunca yalnızca üçüncü yenilgisini aldığını hatırlatan Luis Enrique, "Mutluyuz. Her iki takım da kendi kişiliğini geliştirdi." diyerek sözlerini tamamladı.