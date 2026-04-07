İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6183
  • EURO
    51,6664
  • ALTIN
    6644.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Enrique: Favorinin kim olduğu önemli değil
Spor

Luis Enrique: Favorinin kim olduğu önemli değil

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in başarılı teknik direktörü Luis Enrique maç öncesi açıklamalarda bulundu.

7 Nisan 2026 Salı 17:43
ABONE OL

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuştu.

Liverpool ile oynayacakları maçta bir favori olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Favorinin kim olduğu önemli değil çünkü böyle maçlarda favori belirlemek zor. Geçen yıl herkes Liverpool'un favori olduğunu söylemişti ancak turu biz geçtik." diye konuştu.

Maçla ilgili konuşan Enrique, "Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti kurmayu umuyoruz ancak bunun ne kadar zor olduğunu bliyoruz. Liverpool çok iyi bir teknik direktöre sahip ve çok iyi bir takım. İngiliz takımlarıyla oynamaya alışkınız, bu bakımdan geçen yıla göre bir fark yok." dedi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.