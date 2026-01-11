İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Luis Enrique iddialara cevap verdi: Çok fazla sahte haber var

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, yeni sözleşme görüşmeleri hakkındaki iddialara cevap verdi.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Luis Enrique iddialara cevap verdi: Çok fazla sahte haber var
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, basında yer alan iddialara sert bir dille karşılık vererek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"ORTADA ÇOK FAZLA SAHTE HABER VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp etrafında sürekli benzer haberlerin dolaştığını vurguladı.

"Bunlar PSG etrafında her zaman çıkan söylentiler. Ortada çok fazla sahte haber var. Oyuncuları ve takımı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey olmayacak," diyen Luis Enrique, sözleşme konusuna da açıklık getirdi.

"BU TÜR KONULAR ÖZEL KALIR"

İspanyol teknik adam, kulüple görüşmelerin olağan bir süreç olduğunu belirterek, "Görüşmelerin olması normal. Ancak bu tür konular özel kalır," ifadelerini kullandı.

