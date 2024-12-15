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Spor

Luis Enrique iki oyuncunun biletini kesti

PSG'de Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar, teknik direktör Luis Enrique'nin kararıyla kadro dışı bırakıldı. İki yıldızla yollar ayrılacak.

15 Aralık 2024 Pazar 17:52 - Güncelleme:
Luis Enrique iki oyuncunun biletini kesti
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Ligue 1'de liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'de Luis Enrique'den flaş bir karar geldi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; PSG'de Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar, teknik direktör Luis Enrique'nin kararıyla kadro dışı bırakıldı.

İspanyol teknik adam, yönetimden iki oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar, kış transfer döneminde takımdan kesin olarak ayrılacak.

26 yaşındaki Muani, bu sezon PSG'de 14 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist yaptı. 29 yaşındaki Skriniar ise sadece 5 kez forma giyebildi.

  • Kolo Muani
  • Milan Skriniar

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