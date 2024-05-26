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Spor

Luis Enrique: Kylian olmadan takım olarak daha fazlasını vermeye çalışacağız

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2024 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Luis Enrique: Kylian olmadan takım olarak daha fazlasını vermeye çalışacağız
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Mbappe'nin yerini doldurmanın zor olacağını söyleyen İspanyol teknik adam, "Kylian olmadan takım olarak daha fazlasını vermeye çalışacağız. Buraya gelen tüm oyuncular için bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız ile ilgili açıklamalarına devam eden Enrique, "Bu sezon Kylian'a teknik direktörlük yapma şansım oldu. Onun için zor bir sezondu. Yedi yılın ve pek çok başarının ardından veda etmek çok zor. O farklı bir oyuncu ve her zaman takıma yardım etmeye hazırdı." diye konuştu.

2017 yılından bu yana formasını giydiği PSG'ye veda eden Mbappe, Fransız temsilcisinde 307 maçta 256 gol attı ve 108 asist yaptı. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

  • Luis Enrique
  • Kylian Mbappe

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