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Spor

Luis Enrique: Marco Asensio'nun bize karşı oynaması sorun değil

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 19:32 - Güncelleme:
Luis Enrique: Marco Asensio'nun bize karşı oynaması sorun değil
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Enrique, devre arasında Aston Villa'ya kiralıkları Marco Asensio'nun maçta forma giymesinin bir sorun olmadığını söyledi.

İspanyol teknik adam, "Marco Asensio'nun bize karşı oynaması sorun değil aksine iyi bir şey çünkü burada hiç oynamamıştı." sözlerini sarf etti.

Asensio'yu iyi tanıdığını söyleyen Enrique, "PSG ve milli takımda onu oynattım. Asensio'yu çok iyi tanıyorum ve üst düzey bir oyuncu." dedi.

PSG'den ara transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki Marco Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

PSG ile Aston Villa, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında 9 Nisan Çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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