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Spor

Luis Enrique: Mbappe takımımızın lideri

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, geriden gelip kazandıkları Barcelona maçının ardından, 'Sadece taraftarlarımız üst tura geçebileceğimize inandı' sözlerini sarf etti.

17 Nisan 2024 Çarşamba 01:36 - Güncelleme:
Luis Enrique: Mbappe takımımızın lideri
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Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı deplasmanda 4-1 ile geçen Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.

Kendilerine sadece taraftarların inandığını söyleyen Luis Enrique şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin değişeceği gün için umudunuzu korumalısınız. O gün, bugündü. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Sadece taraftarlarımız üst tura geçebileceğimize inandı. Maça müthiş bir tempo ile başladık ve topu kontrol ettik ama bir anda hiç hak etmediğimiz bir gol yedik. Araujo'nun kırmızı kartını görmedim ama işimizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Final için savaşacağız."

Öte yandan tecrübeli teknik adam, maçta iki gol atan Mbappe için, "Mbappe tartışmasız olarak takımımızın lideri." ifadelerini kullandı.

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