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Spor

Luis Enrique: Paris'te daha güçlü olacağız

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde BOrussia Dortmund karşısında alınan mağlubiyet sonrası konuştu.

2 Mayıs 2024 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
Luis Enrique: Paris'te daha güçlü olacağız
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Borussia Dortmund'a mağlup olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Eşleşmenin ikinci ayağında daha güçlü olacaklarını söyleyen Luis Enrique, "Bu futbol. Çoğu zaman harikadır. Diğer zamanlarda bu şekilde olur. Daha iyi durumda olmayı tercih ederdik. Kolay olmayacağını biliyorduk. Soyunma odası biraz etkilendi. Paris'te çok güçlü olacağız ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Ousmane Dembele'nin maç içindeki konumu hakkında da konuşan Luis Enrique şu sözlerle devam etti:

"Ousmane'nin savunma şekliyle Emre Can'a karşı savunma yapabileceğini biliyorduk. Arkada biraz derinlik olsun ve Füllkrug'u bloke edelim istedik."

Son olarak sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Hernandez için de konuşan Luis Enrique şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Lucas Hernandez'den bir haber alamadım. Pek olumlu görünmüyor. Ancak doktorların durumu analiz etmesini bekleyeceğiz."

  • Luis Enrique
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