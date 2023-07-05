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Spor

Luis Enrique, PSG ile anlaştı

Fransa Ligue 1ekibi Paris Saint Germain, teknik direktör Luis Enrique ike sözleşme imzaladığını açıkladı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Luis Enrique, PSG ile anlaştı
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Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germian, teknik direktörlük görevine Luis Enrique'yi getirdiğini açıkladı.

Fransa devi Paris Saint Germian, daha önce anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Luis Enrique'yi takımın başına getirdiğini duyurdu.

Paris ekibi, Enrique ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

53 yaşındaki teknik adam, son olarak İspanya Milli Takımını çalıştırmış ve Aralık 2022'de görevinden ayrılmıştı.

Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da görev alan Enrique 2014-2015 sezonunda Katalan deviyle Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

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