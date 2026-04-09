Luis Enrique: Şimdi önemli olan Liverpool'daki rövanşa odaklanmak

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Paris Saint-Germain, Liverpool'u 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Luis Enrique, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekti.

İspanyol çalıştırıcı, "Bence bu sonucu hak ettik. İlk yarı inanılmaz zordu ve gergindi. İkinci yarıda birçok gol fırsatı yarattık. Aslında bir gol daha atabilirdik ama futbol bu; kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Enrique, taraftarların desteğini de övdü:

"Stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Takım olarak taraftarlarımızın tezahüratlarına paralel bir performans sergiledik - bu kolay bir şey değil! Şimdi önemli olan bu galibiyetin tadını çıkarmak, toparlanmak ve Liverpool'daki rövanşa odaklanmak."

Rövanş hakkında ise şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi kazanma niyetiyle Liverpool'a gidiyoruz. Anfield çok güçlü bir stadyum ve gerçek bir meydan okuma olacak. Bu grupta en iyi oyunumuzu göstereceğiz ve bu da başlangıçtan bitişe kadar hücum etmeyi gerektiriyor!"