İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,591
  • EURO
    52,092
  • ALTIN
    6771.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Enrique: Şimdi önemli olan Liverpool'daki rövanşa odaklanmak
Luis Enrique: Şimdi önemli olan Liverpool'daki rövanşa odaklanmak

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Liverpool'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'in başarılı teknik direktörü Luis Enrique maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 09:22
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Paris Saint-Germain, Liverpool'u 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Luis Enrique, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekti.

İspanyol çalıştırıcı, "Bence bu sonucu hak ettik. İlk yarı inanılmaz zordu ve gergindi. İkinci yarıda birçok gol fırsatı yarattık. Aslında bir gol daha atabilirdik ama futbol bu; kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Enrique, taraftarların desteğini de övdü:

"Stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Takım olarak taraftarlarımızın tezahüratlarına paralel bir performans sergiledik - bu kolay bir şey değil! Şimdi önemli olan bu galibiyetin tadını çıkarmak, toparlanmak ve Liverpool'daki rövanşa odaklanmak."

Rövanş hakkında ise şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi kazanma niyetiyle Liverpool'a gidiyoruz. Anfield çok güçlü bir stadyum ve gerçek bir meydan okuma olacak. Bu grupta en iyi oyunumuzu göstereceğiz ve bu da başlangıçtan bitişe kadar hücum etmeyi gerektiriyor!"

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.