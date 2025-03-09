Luis Enrique'den Liverpool mesajı: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, ligde Rennes karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Rennes maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacakları rövanş maçına da değinen başarılı teknik adam, "Liverpool'a karşı mümkün olan en iyi durumumuzda olacağımı düşünüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Tek hedefimiz galibiyet ve kazanmak için gideceğiz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Enrique, "Tekrar ediyorum, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ve bu durum bizi olduğumuzdan daha tehlikeli bir takım haline getiririyor." sözlerini sarf etti.

Paris Saint-Germain, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. İki takım bu sezon 11 Mart Salı günü İngiltere'de karşı karşıya gelecek.