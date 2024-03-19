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Spor

Luis Figo: Ronaldo şimdiye kadar gördüğüm en savaşçı insan

Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Cristiano Ronaldo için, 'O tam bir canavar' ifadelerini kullandı.

19 Mart 2024 Salı 21:50 - Güncelleme:
Luis Figo: Ronaldo şimdiye kadar gördüğüm en savaşçı insan
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Portekiz tarihinin efsaneleri arasında yer alan Luis Figo katıldığı bir programda EURO 2024 öncesinde takımın son durumuna dair ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİSİYİZ"

EURO 2024'te çok fazla güçlü takımın olduğunu ancak şampiyonluk için favori olduklarını söyleyen Figo, "Birçok yetenek ve deneyime sahip, dünyanın en iyi takımlarından birine sahibiz. Fransa ve İngiltere ile birlikte şampiyonluğun favorilerinden biriyiz... Bir de her zamanki favoriler var: İspanya, Almanya, Belçika... Dürüst olmak gerekirse, bunun çok iyi bir şampiyona olacağını düşünüyorum ve Portekiz'in bunu başarabileceğini umuyorum. Şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun çağrılmasıyla igili gelen soruya cevap veren Luis Figo şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Cristiano Ronaldo bir canavar, şimdiye kadar gördüğüm savaşcı insan (gülüyor). Şaka yapıyorum. Gol atmaya devam ediyor ve atmaya da devam edecek çünkü öyle bir doğaya ve öyle bir yeteneğe sahip bir oyuncu ki... Onun adına mutluyum çünkü kariyerini gol atarak ve büyük turnuvalarda oynayarak tamamlayacak."

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