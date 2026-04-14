Spor

Luis Figo'dan Michael Olise'ye övgü: Böyle devam ederse Ballon d'Or adayı olacaktır

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 16:21 - Güncelleme:
Luis Figo, Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Portekizli efsane, "Real Madrid'e karşı olağanüstü bir maç oynadı. Kalitesi inanılmaz. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Figo, "Böyle devam ederse, her zaman Ballon d'Or adayı olacaktır. Özel bir oyuncu ve Bayern Münih gibi üst düzey bir kulüpte oynuyor." ifadelerini kullandı.

Michael Olise'nin Real Madrid'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya cevap veren Luis Figo, "Dünyanın her takımında oynayabilecek tüm niteliklere sahip." yanıtını verdi.

Bayern Münih'te bu sezon 42 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 17 gol attı ve 29 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.