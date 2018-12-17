Luis Muriel transferini Fatih Terim bitirdi

Galatasaray'da 24 Aralık'ta açıklaması beklenen Luis Muriel'in işini bizzat Fatih Terim'in bitirdiği ortaya çıktı.

Terim'in, oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile yaptığı uzun görüşmeler sonrasında "Muriel ile büyük işler başaracağız. Yeter ki bana bırak" dediği belirtildi.

Muriel, bu sezon gittiği Sevilla'ya uyum sağlayamadı ve 6 maçta 1 gol atabildi. Cimbom'un, Kolombiyalı golcüyü kiralık olarak kadroya katması bekleniyor.

SERVET ÖDEDİ

Sevilla, 27 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde Sampdoria'dan 21.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Ancak İspanya'ya uyum sağlayamayan Muriel, La Liga'da 6 maçta forma şansı bulabildi ve 1 gol attı.

74 GOLÜ VAR

Muriel; Granada, Udinese, Lecce, Sampdoria ve Sevilla formaları giydi. Kariyeri boyunca 263 karşılaşmada görev yaptı; 74 gol atarken 48 de gol pası verdi.

(Takvim)