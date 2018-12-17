Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Luis Muriel transferini Fatih Terim bitirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Luis Muriel transferinde menajerine, 'Muriel ile büyük işler başaracağız. Yeter ki bana bırak' dediği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da 24 Aralık'ta açıklaması beklenen Luis Muriel'in işini bizzat Fatih Terim'in bitirdiği ortaya çıktı.

Terim'in, oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile yaptığı uzun görüşmeler sonrasında "Muriel ile büyük işler başaracağız. Yeter ki bana bırak" dediği belirtildi.

Muriel, bu sezon gittiği Sevilla'ya uyum sağlayamadı ve 6 maçta 1 gol atabildi. Cimbom'un, Kolombiyalı golcüyü kiralık olarak kadroya katması bekleniyor.

SERVET ÖDEDİ

Sevilla, 27 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde Sampdoria'dan 21.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Ancak İspanya'ya uyum sağlayamayan Muriel, La Liga'da 6 maçta forma şansı bulabildi ve 1 gol attı.

74 GOLÜ VAR

Muriel; Granada, Udinese, Lecce, Sampdoria ve Sevilla formaları giydi. Kariyeri boyunca 263 karşılaşmada görev yaptı; 74 gol atarken 48 de gol pası verdi.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gümbür gümbür geliyor

Gümbür gümbür geliyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA