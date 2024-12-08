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Spor

Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı

Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

8 Aralık 2024 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı
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Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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