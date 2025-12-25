İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8453
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6169.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Nani'den Manchester United'a transfer tavsiyesi
Spor

Luis Nani'den Manchester United'a transfer tavsiyesi

Premier Lig ekibi Manchester United'ın eski futbolcusu Luis Nani eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu. Luis Nani, Paris Saint-Germain forması giyen Joao Neves'in takım için uygun bir isim olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Luis Nani'den Manchester United'a transfer tavsiyesi
ABONE OL

Manchester United'ın eski oyuncusu Luis Nani, eski kulübüne transfer tavsiyesi tavsiyesinde bulundu.

Nani, Paris Saint-Germain forması giyen Joao Neves'in İngiliz ekibi için harika bir transfer olacağını söyledi.

Luis Nani, "Joao Neves, koşuyor, inanılmaz bir enerjiye ve çok yönlü bir yeteneğe sahip. Gol atabilir ve sahada her şeye yapabilir. Çok zeki bir futbolcu ve bence her takıma uyum sağlayabilir." dedi.

Manchester United, 21 yaşındaki Portekizli Neves ile Benfica'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduğu geçen yıl da ilgilenmiş ancak Neves, PSG'ye imza atmıştı.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Joao Neves, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.