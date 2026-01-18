İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Nani'den Ronaldo itirafı: İnsanları şaşırtıyor ama beni değil
Spor

Luis Nani'den Ronaldo itirafı: İnsanları şaşırtıyor ama beni değil

Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Luis Nani, 40 yaşında olmasına rağmen üst düzey bir performans ortaya koyan vatandaşı Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Luis Nani'den Ronaldo itirafı: İnsanları şaşırtıyor ama beni değil
ABONE OL

Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Nani, milli takımın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manchester Unitedlı eski futbolcu, Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürmesine vurgu yaptı.

"İNSANLARI ŞAŞIRTIYOR AMA BENİ DEĞİL"

Ronaldo'nun vazgeçmeyen karakterinin onu tarihin en büyük futbolcularından biri yaptığını söyleyen Nani, "Pes etmeyi reddetmesi, onu tüm zamanların en iyilerinden biri haline getirdi. Şu anda 40 yaşında ve hâlâ insanları şaşırtıyor ama beni değil" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair umutlu konuşan Nani, yıldız oyuncunun büyük turnuvalarda Portekiz için hâlâ önemli bir rol oynayabileceğini belirtti:

"Elemelerde gösterdiği seviyeyi korumasını ve Roberto Martínez için Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olmasını umuyorum. Goller kaybolmaz."

"UMARIM EURO 2028'DE OYNAR"

Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Euro 2028'de oynamasını diliyorum. Bu, fiziksel olarak nasıl hissedeceğine, sakatlıklardan uzak kalmasına ve 20 yılı aşkın süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etme motivasyonunu bulmasına bağlı. Ama 43 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek biri varsa, o da Cristiano'dur."

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.