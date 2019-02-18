Luis Nani'nin yeni takımı belli oldu

Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Nani, sürpriz bir kararla Amerika'ya transfer oldu.

MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.

Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.

(Sporx)