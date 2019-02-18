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Luis Nani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Sporting Lizbon'dan ayrılıp MLS ekibi Orlando City'e transfer oldu.

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Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Nani, sürpriz bir kararla Amerika'ya transfer oldu.

MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.

Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.

(Sporx)

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