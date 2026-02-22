İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Luis Perez: Maçı kazanamamamızın nedeni Onana'ydı

Trabzonspor yenilgisi sonrası Gassama, sonucu çeviremedikleri için üzgün olduklarını söylerken Luis Perez, kaçan fırsatlar ve Onana'nın performansının belirleyici olduğunu ifade etti.

22 Şubat 2026 Pazar 18:42
Luis Perez: Maçı kazanamamamızın nedeni Onana'ydı
Gaziantep FK forması giyen Karamba Gassama ve Luis Perez, evlerinde Trabzonspor'a karşı aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi.

Gassama maç hakkında "Futbolun içinde olan şeyler, o kadar uğraşsanız da bazen skoru çeviremeyebiliyorsunuz. Takım olarak daha iyi oynayabilirdik. Galibiyet de gelmeyince işler zorlaşıyor. Takım olarak pozitif kalıp önümüzdeki maçlar en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Luis Perez ise "Bence iki taraf adına da çok iyi bir maç oldu. Ucu açık bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi. 3-4 tane net pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Kaleci Onana'nın da iyi bir performansı vardı. Bu maçı kazanamamamızın nedeni Onana'ydı." diye konuştu.

