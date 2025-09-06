İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Luis Suarez 6 maç men cezası

Inter Miami'de forma giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez, rakip takımdan bir personele tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç men cezası aldı.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Luis Suarez 6 maç men cezası
Rakibine tüküren Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'e ceza verildi.

Seattle Sounders ile Inter Miami arasında maç sonrası yaşanan kavganın üzerinden beş gün geçtikten sonra, Lig Kupası disiplin komitesi cuma günü bir dizi maç cezası açıkladı.

Inter Miami'den Luis Suarez, Sounders'ın bir personeline tükürdüğü için en ağır cezayı aldı: Altı maç men cezası. Miami'den Sergio Busquets şiddet içeren davranışları nedeniyle iki maç, Tomas Aviles ise yine şiddet içeren davranışları nedeniyle üç maç ceza aldı. Seattle yardımcı antrenörü Steven Lenhart ise şiddet içeren davranışları nedeniyle beş maç men cezası aldı.

Bu cezalar sadece Lig Kupası müsabakaları için geçerli olacak. Tom Bogert, MLS'in kendi cezalarını verebileceğini bildirdi.

Lig Kupası'ndan yapılan açıklamaya göre, iki takıma da para cezaları verilecek.

