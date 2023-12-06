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Spor

Luis Suarez ile Lionel Messi tekrar buluşuyor!

Bir dönem Barcelona'da Messi ile beraber forma giyen Luis Suarez'in Gremio ile sözleşmesi sona ermesi üzerine, MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor.

6 Aralık 2023 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Luis Suarez ile Lionel Messi tekrar buluşuyor!
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Gremio ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna düşen Luis Suarez, MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmak üzere.

Miami Herald'da yer alan habere göre 36 yaşındaki Uruguaylı santrfor önümüzdeki günlerde kendisini Inter Miami formasına bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Henüz imzalanmış bir belge olmasa sözleşmenin 1 yıllık olması bekleniyor.

ESKİ BARCELONALILAR TOPLANIYOR

Barcelona ile son Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda bulunan Sergio Busquets, Jordi Alba ve Lionel Messi'de, Inter Miami forması giyiyor.

Luis Suarez'in de takıma katılmasıyla beraber önceden Barcelona formasını giymiş olan 4 yıldız oyuncu tekrardan bir araya gelmiş olacak.

52 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında Gremio formasıyla 52 resmi maça çıkan Luis Suarez bu karşılaşmalarda 24 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.

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