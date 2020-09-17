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Spor

Luis Suarez İtalyanca sınavını geçti

Uruguaylı golcü Luis Suarez Barcelona'dan ayrılarak Juventus'a transfer oluyor. Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 19:56
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Juventus Kulübü ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suarez'in öğle saatlerinde uçakla İtalya'nın Perugia kentine giderek İtalyanca sınavına girdiği bildirildi.

Yazılı ve sözlü olan İtalyanca sınavını B1 düzeyinde not alarak geçtiği kaydedilen Suarez'in İtalyan vatandaşlığı almak için sadece bürokratik süreci beklemesi gerekiyor.

Suarez'in kendisi gibi Uruguay doğumlu olan eşi Sofia Balbi'nin İtalyan vatandaşlığı bulunuyor.

Basında çıkan haberlerde, Suarez'in İtalya'nın Juventus takımına transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerektiği iddia ediliyordu.

Suarez'in İtalyan pasaportu sorununun çözülmesi halinde Barcelona ve Juventus'un anlaştığı, İtalyan kulübünün ilk etapta 3 milyon avro ödeyeceği ve başarıya bağlı olarak 13 milyon avroluk ek ödeme şartlarının olacağı ileri sürülüyor.

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