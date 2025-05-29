Luis Suarez kendi kulübünü yönetmeye hazırlanıyor! Ortağı Messi oldu

Luis Suarez, Uruguay futboluna damga vuracak yeni bir adım attı. 2011 yılında kurulan Deportivo LSM'yi resmen devralan ünlü forvet, oyunculuk sonrası kariyerinde kendi kulübünü yönetmeye hazırlanıyor. Suarez'in bu heyecan verici projesine Lionel Messi de ortak olarak katıldı.

Deportivo LSM'nin gençlere fırsat sunmayı ve Uruguay futbolunda sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediğini belirten Suarez, "Bu rüya futbolun ötesinde; aile, dostluk ve paylaşılan tutkularla ilgili," ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olduğunu açıklayan Messi ise, "Bu yolculuğun bir parçası olmak büyük bir onur. Suarez ile böyle anlamlı bir projede tekrar bir arada olmak gurur verici," sözleriyle duygularını dile getirdi. Deportivo LSM, gençlik ve profesyonel seviyede Uruguay futboluna yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.