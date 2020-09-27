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Spor

Luis Suarez maça damga vurdu! Atletico Madrid farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı. Luis Suarez ilk maçında iki gol kaydetti.

27 Eylül 2020 Pazar 19:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 19:42
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Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Costa, 47. dakikada Correa, 65. dakikada Felix, 73. dakikada Llorente ve 85 ile 90+4. dakikalarda yeni transfer Luis Suarez'den geldi. Luis Suarez 70. dakikada oyuna dahil olduktan sonra ilk maçında 2 gol atma sevinci yaşadı ve Llorente'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Granada'nın tek sayısını atan isim ise 87. dakikada Molino'ydu.

Bu sonucun ardından ilk 2 maçı ertelenen Atletico Madrid ilk maçından galibiyetle ayrılırken, ilk 2 maçını kazanan Granada yenilgiyle tanışarak 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Huesca'ya konuk olacak, Granada ise Cadiz deplasmanına gidecek.

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