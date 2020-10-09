Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti

09 Ekim 2020 Cuma 18:56 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:56

Luis Suarez, takımdan gönderildikten sonra Messi'nin "Barcelona efsanelerinden biriydi, bu şekilde gönderilmeyi hak etmedi." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Uruguaylı golcü "Lionel Messi'nin tepkisine şaşırmadım. Çünkü benim kovulduğumu düşündü ve hissettiği acıyı benim kadar biliyordum. O benim arkadaşım, yaşadıklarım ikimize de aynı acıyı yaşattı." dedi.

33 yaşındaki golcü, "Atletico Madrid'de mutluyum, böylesine önemli bir kulüpten teklif aldım ve düşünmeden imza attım." diye konuştu.