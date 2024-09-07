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Spor

Luis Suarez, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti

Milli takım kariyerini sonlandıran 37 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Luis Suarez gözyaşlarıyla milli formaya veda etti.

7 Eylül 2024 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Luis Suarez, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti
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Dünyaca ünlü golcü Luis Suarez, milli takım kariyerini sonlandırdı. 37 yaşındaki futbolcu, Paraguayile oynanan karşılaşmada son kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, Uruguay'ın Montevideo kentinde yer alan Centenario Stadyumu'nda Paraguay ile oynanan 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçının ardından düzenlenen törenle, Uruguay milli takımından emekli oldu. Luiz Suarez törende duygusal anlar yaşadı.

MİLLİ FORMAYLA 69 GOLÜ VAR

Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıktı. Tecrübeli santrfor bu karşılaşmalarda 69 gol atma başarısı gösterdi.

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