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Spor

Luis Suarez, River Plate yolcusu

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez'in River Plate ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
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Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez, River Plate ile sözleşme imzalamaya yaklaştı. Mundo Deportivo'nun haberine bir iki gün içerisinde Uruguaylı yıldızın River Plate ile anlaşma sağlayıp, ay sonunda sözleşmesi biter bitmez Arjantin deviyle sözleşme imzalayabilir. Tarafların iki yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Luis Suarez şu anda diz sakatlığından ötürü tedavisini devam ettiriyor. River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo, Luis Suarez ile ilgili 'Elit bir oyuncu ve istekli görünüyor. Bir girişimde bulunduk ama sonucun ne olacağını göreceğiz' dedi.

35 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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