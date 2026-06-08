Luis Suarez: Tüm odağım milli takımda

Sporting'in golcüsü Luis Suarez'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, kulüp başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçimleri kazanması halinde oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ın zafere ulaşmasıyla birlikte, 28 yaşındaki golcünün İstanbul'a transfer olma ihtimali de ortadan kalktı.

Sporting Başkanı Frederico Varandas da daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katabilmesi için 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Transfer iddialarının ardından gözler Luis Suarez'e çevrilirken, deneyimli futbolcu milli takım kampında geleceğiyle ilgili mesaj niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"TÜM ODAĞIMIZ MİLLİ TAKIMDA"

Kolombiya Milli Takımı'nın ABD'nin San Diego kentinde Ürdün'ü 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve devre arasında oyundan alınan Suarez, karşılaşmanın ardından konuştu.

Yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"İstekliyim ve açım. Buradaki herkes gibi bu maçlara başlamak ve ülkemizi temsil etmek için büyük bir motivasyona sahibim. Ülkemizi temsil edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız. 50 milyondan fazla Kolombiyalıyı temsil etmek büyük bir istek, arzu ve mutluluk kaynağı."

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEYLERİ DÜŞÜNMEYİ BIRAKMALIYIZ"

Takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine de değinen Suárez, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Birlik içinde olmalıyız. Şimdi her zamankinden daha fazla, saha dışındaki şeyleri düşünmeyi bırakmalı ve onları dışarıda bırakmalıyız. Sahada ise 50 milyon kalp gibi, bayrağımız ve renklerimiz için mücadele etmeliyiz."

TRANSFER İDDİALARINA DEĞİNMEDİ

Luis Suarez, yaptığı açıklamalarda transfer söylentileri, geleceği veya kulüp kariyeriyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Kolombiyalı golcü, tüm odağının Kolombiya Milli Takımı ve Dünya Kupası süreci olduğunu vurgulayarak transfer spekülasyonlarına kapıyı kapattı.