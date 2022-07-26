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Spor

Luis Suarez yeni adresini açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, Uruguay ekibi Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

26 Temmuz 2022 Salı 23:31 - Güncelleme:
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Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı yıldızın adı Avrupa'da birçok kulüple anılıyordu. Ancak Luis Suarez sürpriz bir hamleyle ülkesine dönmeye karar verdi.

35 yaşındaki yıldız golcü bir video yayınlayarak yeni takımını duyurdu. Suarez, Uruguay ekiplerinden Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını ve resmi anlaşmayı beklediğini açıkladı.

16 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Nacional ile anlaşmaya varan Suarez 16 yıl sonra eski kulübüne dönüyor.

Altyapısında yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu 800 bin euro bonservis bedeliyle Groningen'e gitmişti.

Ardından Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları terleten Suarez uzun bir aranın ardından yeniden Nacional forması giyecek.

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