Luis Suarez yeni adresini açıkladı

Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı yıldızın adı Avrupa'da birçok kulüple anılıyordu. Ancak Luis Suarez sürpriz bir hamleyle ülkesine dönmeye karar verdi.

35 yaşındaki yıldız golcü bir video yayınlayarak yeni takımını duyurdu. Suarez, Uruguay ekiplerinden Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını ve resmi anlaşmayı beklediğini açıkladı.

16 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR



Nacional ile anlaşmaya varan Suarez 16 yıl sonra eski kulübüne dönüyor.

Altyapısında yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu 800 bin euro bonservis bedeliyle Groningen'e gitmişti.

Ardından Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları terleten Suarez uzun bir aranın ardından yeniden Nacional forması giyecek.