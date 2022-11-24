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Spor

Luis Suarez: Zihinsel olarak içinde olduğumuz durumu aşmalıyız

2022 Dünya Kupası'nda İspanya'ya 7-0 mağlup olan Kosta Rika'da teknik direktör Luis Suarez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2022 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Luis Suarez: Zihinsel olarak içinde olduğumuz durumu aşmalıyız
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Kosta Rika teknik direktörü Luis Suarez, İspanya'ya 7-0 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Kolombiyalı teknik adam maç sonunda çok üzgün olduğunu belirterek, "İspanya tabii ki mükemmel oynadı. Özellikle topa sahip olma konusunda bizde çok daha iyilerdi ve hücumda çok net pozisyonlarını gole çevirdiler. Topu kazanma şansımız pek olmadı, ayrıca topu çok çabuk kaybetmek de bizim aleyhimize oldu." sözlerini kullandı.

Suarez aldıkları farklı mağlubiyetin oyuncuların morali ve turnuvada kalan 2 maçlarının performansına yansımasından endişeli olduğunu belirterek, "Öncelikle zihinsel olarak içinde olduğumuz durumu aşmalıyız. Sonrasında Japonya maçına hazırlanarak kazanmak için mücadele edeceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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