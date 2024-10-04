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Spor

Luis Suarez'den Bielsa'ya sert sözler

Inter Miami forması giyen Luis Suarez, Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'yı eleştiren bir açıklama yaptı.

4 Ekim 2024 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Luis Suarez'den Bielsa'ya sert sözler
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Inter Miami forması giyen Luis Suarez, Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile ilgili sert açıklamada bulundu.

Luis Suarez yaptığı açıklamada, "Copa America sırasında takımın konsantrasyonu bozulmasın diye konuşmadım. Uruguay antrenman tesislerinde personelin içeri girmesi, bizi selamlaması veya bizimle yemek yemesine izin verilmiyordu. Hatta içeri girmek için hangi kapıya kullandıklarına bile dikkat etmeleri gerekiyordu. Bu kalbimi çok incitti." dedi.

"OYUNCULAR GÖRÜŞTÜ"

Uruguaylı futbolcu, "Marcelo Bielsa'nın oyunculara muamelesi hiç iyi değil. Birçok oyuncu, Bielsa'dan 'iyi günler' veya 'merhaba' sözlerini duymak için görüşme gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"5-6 DAKİKA KONUŞTUM"

Tecrübeli golcü ayrıca, "Bielsa ile konuşmaya gittim ve karşısına oturdum. 5-6 dakika boyunca yüzüne bakarak oyuncuların rahatsızlığını ve sıkıntılarını anlattım. Bana sadece 'çok teşekkür ederim Luis' dedi. 5-6 dakika boyunca bana hiçbir cevap vermedi." diye konuştu.

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