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  • Luis Suarez'den Lauturo Martinez'e flaş sözler' ''Performans gösteremez''
Spor

Luis Suarez'den Lauturo Martinez'e flaş sözler' ''Performans gösteremez''

Adı Barcelona ile anılan Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'e Luis Suarez'den flaş mesaj geldi. Suarez, 'Onun yerinde olsaydım takım değiştirmezdim' dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 20:25
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Son altı sezondur Barcelona forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'den adı sıkça Katalan kulübü ile anılan transferinde gözdesi Arjantinli Lautaro Martinez'e tavsiye mahiyetinde sözler söyledi. İtalyan La Gazzetta dello Sport haberinde, Suarez'in, "Onun yerinde olsaydım takım değiştirmezdim. Messi onu arayarak işini kolaylaştırmış gibi görünse de böyle bir transfer kararını almak son derece karmaşık bir durum" ifadelerine yer verdi...

PERFORMANS GÖSTEREMEZ!

Tecrübeli golcü kendisi gibi Güney Amerikalı olan Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gelmesi halinde, Inter'deki performansını gösteremeyeceğini de iddia etti.. "Lautaro'ya bir mesaj vermek isterim; Olduğun takımda kal" diyen Suarez, bir başka Arjantinli santrfor Mauro Icardi hakkında da görüş belirtti..Icardi ile Inter'in arasındaki bağın koptuğunu düşünen Suarez, Icardi'nin bir daha Inter forması giymesini imkansız olarak yorumladı.

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