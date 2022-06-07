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Spor

Luis Suarez'den River Plate'e ret

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez'in River Plate'in teklifini kabul etmediği iddia edildi.

7 Haziran 2022 Salı 18:05 - Güncelleme:
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La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Uruguaylı forvet Luis Suarez, henüz hangi takıma imza atacağına karar vermezken, yıldız oyuncuya teklif yağmaya devam ediyor.

Arjantin basınından Diario Ole'nin haberine göre; son olarak Arjantin ekibi River Plate'den teklif alan Suarez, bu teklifi reddetti. Habere göre, birkaç gün önce River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli ile görüşen Luis Suarez, Francescoli'nin tüm çabalarına rağmen River Plate'e gitmeyi kabul etmedi.

Daha önce Aston Villa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da reddettiği belirtilen Luis Suarez'in, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olmak için rekabetçi bir ligde mücadele etmek istediği ifade edildi. İspanya'dan Sevilla, Real Sociedad veya İtalya'dan Fiorentina gibi kulüplerin ilgisini ciddi olarak düşünen Suarez'in, Avrupa dışında yalnızca MLS ekibi Inter Miami'ye katılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Luis Suarez geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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