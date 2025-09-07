İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Luis Suarez'e 6 maç men cezası

MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen ve Seattle Sounders maçında rakibine tüküren Luis Suarez'in cezası belli oldu.

7 Eylül 2025 Pazar 10:21
Luis Suarez'e 6 maç men cezası
Rakibine tüküren Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'e şok bir ceza verildi.

Seattle Sounders ile Inter Miami arasında maç sonrası yaşanan kavganın üzerinden beş gün geçtikten sonra, Lig Kupası disiplin komitesi cuma günü bir dizi maç cezası açıkladı.

Inter Miami'den Luis Suarez, Sounders'ın bir personeline tükürdüğü için en ağır cezayı aldı: Altı maç men cezası. Miami'den Sergio Busquets şiddet içeren davranışları nedeniyle iki maç, Tomas Aviles ise yine şiddet içeren davranışları nedeniyle üç maç ceza aldı. Seattle yardımcı antrenörü Steven Lenhart ise şiddet içeren davranışları nedeniyle beş maç men cezası aldı.

Bu cezalar sadece Lig Kupası müsabakaları için geçerli olacak. Tom Bogert, MLS'in kendi cezalarını verebileceğini bildirdi.

Lig Kupası'ndan yapılan açıklamaya göre, iki takıma da para cezaları verilecek.

Miami ve Seattle, 13 Eylül'de MLS maçlarına devam edecek. Hem Suarez'in hem de Busquets'in sözleşmeleri bu MLS sezonunun sonunda sona eriyor ve sezon sonunda emekli olabilecekleri yönünde spekülasyonlar var.

