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Spor

Luiz Gustavo, Al-Nassr'dan ayrıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luiz Gustavo Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'dan ayrıldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Luiz Gustavo, Al-Nassr'dan ayrıldı
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Al Nassr, sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan macerası son buldu.

Suudi ekibi Al Nassr, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

10 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a bedelsiz olarak transfer edilen Gustavo, Al Nassr ile 32 karşılaşmada forma giyerken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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