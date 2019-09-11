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Luiz Gustavo: Hepimiz Fenerbahçe’nin hedefleri adına güzel bir karma oluşturuyoruz

Luiz Gustavo Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını ve zorluklardan kaçmadığını ifade etti.  

Kariyerinde daha önce Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Olympique Marsilya gibi takımların formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin hedefleri için mücadele edeceğini aktardı.

Formayı hak etmek adına her zaman en üst mücadeleyi gösterdiğini vurgulayan Gustavo, "Bu kulübün büyüklüğünün farkındayım. Fenerbahçe'de Gerson ile başlayan Alex ve Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu bir Brezilyalı geleneği var. Bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe için sahada geri adım atmadan, sarı-lacivertli renklerin başarısı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Taraftar ilgisinin sahada gösterilen performansla kazanıldığını savunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Olduğum gibi biriyim, zorluklardan asla kaçmam. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Savaşçı kimliğim ailemden geliyor. Kendimi hatırladığım günden bu yana bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmak istedim. Ailemden ayrıldıktan ve annemi kaybettik sonra olgunlaştığımı söyleyebilirim. Her zaman iki seçeneğim olduğunu biliyordum. Ya pes edeceğim ya da içinde bulunduğum durumu göğüsleyeceğim. Hayat felsefem, hak etmediğim bir şeye sahip olmamaktır. Elde ettiğim şeyi hak etmek için çalışıyorum. O sebeple de sahada elimden gelenin en iyisini gösteriyorum. Bu benim için çok önemli. Kulübün ve taraftarların bana olan inancının karşılığını vermek için sahada mücadele eden biriyim."

Futbola forvet olarak başladığını belirten Luiz Gustavo, bu sebeple gençliğinde Brezilyalı futbolcular, Bebeto, Romario ve Ronaldo'yu idol olarak aldığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin lider karakterli birçok isme sahip olduğunun altını çizen 32 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz Fenerbahçe’nin hedefleri adına güzel bir karma oluşturuyoruz. Bu çok güzel, özel bir şey. Önümüzdeki dönemde çıkacağımız maçlarda karşılaşacağımız iyi kötü her şeyde sahip olduğumuz takım ruhu ve lider konumundaki isimlerin önemi daha da ortaya çıkacak. Deniz Türüç, Ozan Tufan, Vedat Muric'i milli takımda takip ediyorum, çok başarılılar, onlar adına çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Luiz Gustavo, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

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