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Spor

Luiz Gustavo: Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luis Gustavo, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2020 Pazar 00:15 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 00:15
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

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