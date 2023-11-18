Al Nassr'dan ayrılan Luiz Gustavo'nun yeni takımı netlik kazanıyor.

Globo'da yer alan habere göre, Luiz Gustavo'nun Sao Paulo ile sözleşme imzalamaktan bir adım uzakta olduğu belirtildi.

Gustavo'nun Al Nassr'ın ardından çok sayıda teklif aldığı ancak Sao Paulo'nun projesine ikna olduğu kaydedildi. Deneyimli ismin bu nedenle Sao Paulo'ya transfer olmayı tercih ettiği aktarıldı.

Gustavo'nun salı günü sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği ve daha sonra resmi sözleşmenin imzalanacağı öne sürüldü.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Brezilyalı Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takımda 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.