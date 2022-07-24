Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan tecrübeli oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AL NASSR DA AÇIKLADI

Al Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.