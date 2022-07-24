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  • Luiz Gustavo'dan 1+1 yıllık imza! Ayrılık resmen açıklandı
Spor

Luiz Gustavo'dan 1+1 yıllık imza! Ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.

24 Temmuz 2022 Pazar 09:28 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan tecrübeli oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AL NASSR DA AÇIKLADI

Al Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon avro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.

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