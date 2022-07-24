Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan tecrübeli oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Al Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.