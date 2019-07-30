Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe kararı

Günlerdir Luiz Gustavo transferiyle uğraştığı yazılıp çizilen, hatta Ali Koç’un Fransa’ya çıkarma yaptığı iddia edilen Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncudan vazgeçtiği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Comolli’nin Gustavo için Marsilya ile bir iki kez görüşme yaptığı, fakat Zubizarreta’nın oyuncularını kesinlikle bırakmayacaklarını söylemesi üzerine transfer sürecini daha başlamadan bitiren Fenerbahçe’nin diğer orta saha tercihlerini masaya yatırdığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin yeniden Mahmut Tekdemir’e yöneldiği ifade edildi. Takımdan ayrılmayacak oyuncuların başına gelen Luiz Gustavo’nun Lig 1 kulübünden zaten iyi bir maaş aldığı ve Fransa’da mutlu olduğu anlaşılırken, tecrübeli teknik direktör Villas Boas’ın 32 yaşındaki yıldızın yanına iyi futbolcular alarak sezona fırtına gibi bir giriş yapmak istediği bildirildi.